Invitan al Congreso Nacional Laboral 2026 este 20 y 21 de agosto

Alfredo Issa Holguín presidente de ANADE y el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller dieron a conocer el Congreso Nacional Laboral 2026 en el hotel Marriot de Distrito 1 este 20 y 21 de agosto.

Este evento va dirigido para toda la comunidad jurídica y empresas ante el tema laboral que ha tenido cambios ante reformas que han impactado en las empresas

“Se realizarán congresos en el tema fiscal, congresos en materia inmobiliaria y comercio exterior”

Temas principales serán mesas de trabajo por la disminución de la jornada laboral, el impacto de las 40 horas que tendrán las empresas, así como la justicia laboral e inspecciones que realiza la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

El TMEC también se pondrá en la mesa del capacitaciones en vísperas de renegociaciones de firmar o no, el riesgo que implicará esto en el tema de suministro.