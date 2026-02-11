Presentan a detenidos tras balacera en colonia Cerro Prieto

• Abandonaron un vehículo en el que se encontraron armas de fuego y drogas, luego de chocar con un poste• Uno de los detenidos fue trasladado a un hospital, con una lesión en la espalda

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron a cuatro hombres en las calles Cerro De los Llanos y Cerro El Zirate, de la colonia Cerro Prieto, en la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior, luego de que los elementos de la AEI y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, atendieron un reporte sobre un enfrentamiento con disparos de armas de fuego en la colonia Industrial, logrando detener a cuatro presuntos participantes, además de asegurar tres armas de fuego tipo pistola y droga.

Las personas detenidas fueron identificadas como: Aarón Esteban M. S., de 26 años de edad, originario de Durango, Erick Alfredo M. D. de 20 años de edad, Kevin David N. G., de 18 años de edad y Juan Ignacio T. B. de 24 años de edad, estos últimos originarios de Chihuahua.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los detenidos abandonaron un vehículo de la marca Nissan, línea Máxima, de color gris, modelo 2009, que presentaba daños por proyectiles de arma de fuego, en las calles Lombardo Toledano y Teófilo Sur, y se adentraron en la colonia Cerro Prieto.

Por medio de las cámaras de videovigilancia de la DSPM, pudieron ser detectados y en la revisión se les encontró en posesión de cuatro bolsas de plástico con una hierba olorosa con las características propias de la mariguana.

Una de las personas, Juan Ignacio T. B., presentaba una lesión en la espalda, por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital, quedando en resguardo policial.

En el vehículo fue encontró lo siguiente:

• 1 arma de fuego corta calibre .9 mm, marca Glock y un cargador en color negro con 8 cartuchos útiles

• 1 arma de fuego corta color negro calibre .9 mm, marca Glock, y un cargador en color negro con 9 cartuchos útiles

• 1 arma de fuego corta calibre .9 mm, marca Taurus, y un cargador con 8 cartuchos útiles.

• 1 bolsa de plástico transparente, que contenían una hierba seca y olorosa, con características propias de la marihuana, de un peso aproximado de 30 gramos

• 3 bolsas pequeñas transparentes, con un polvo blanco, con las características del narcótico conocido como cocaína, de un peso aproximado de 1.5 gramos

• 8 casquillos percutidos calibre .9 mm

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Cabe hacer mención que una quinta persona ingresó a otro hospital del Estado, también con lesiones por arma de fuego, de tal manera que se investiga para identificar si está involucrado con el hecho.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se logra la captura y el aseguramiento de personas que infringe y violan la ley.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).