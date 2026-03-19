Presentan a detenidos durante cateo en colonia Nuevo Triunfo

• Fueron sorprendidos en flagrancia en posesión de droga y arma de fuego

Como resultado del cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Nuevo Triunfo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a dos masculinos, por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, hoy jueves.

Lo anterior, como resultado del cumplimiento de la ordenanza judicial bajo la causa penal 456/2026, en la investigación que sigue la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, por el delito de homicidio calificado.

En el operativo conjunto, participaron también agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Al ingresar al domicilio en un domicilio de la calle División del Norte, sorprendieron a Jorge David V. R., de 30 años de edad, y Jesús Alejandro L. R., de 28 años de edad, en posesión de lo siguiente:

• Un arma de fuego tipo pistola, de color negro, con la leyenda TAUROS GX4, calibre .9 milímetros, con cargador abastecido

• Un teléfono celular marca Samsung, de color dorado

• Un teléfono celular iPhone, de color blanco, con protector de plástico transparente

• Un teléfono celular Ultra S24, de color dorado

• Dos bolsas transparentes, que contenían una sustancia granulosa y cristalina, con un peso aproximado de 45.6 gramos

• Una bolsa transparente que contenía más bolsas transparentes, y otras bolsas con figuras

• Monedas de pesos mexicanos

• Una bolsa de mano, color negro, de material sintético

• Una báscula digital, de color negro con metal plateado

• Un frasco de color blanco, con etiqueta de color azul

• Un lápiz labial en color beige

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para llevar a cabo las indagatorias correspondientes

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad a la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).