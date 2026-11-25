En el marco del Foro Internacional Ambiental, celebrado en San Luis Potosí, el Partido Verde Ecologista de México presentó su Agenda Legislativa Ambiental 2027, que concentra las prioridades e iniciativas que buscará impulsar desde el ámbito legislativo para atender los principales desafíos ambientales del país.

La agenda, presentada por la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, retoma los compromisos establecidos en el Pacto de San Luis, suscrito durante el foro y firmado por las delegadas y los delegados oficiales de la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA), con el respaldo y la firma de líderes de partidos verdes de otros continentes, así como de los coordinadores de Global Greens.

El Pacto de San Luis establece 18 acciones distribuidas en cinco ejes prioritarios: el bienestar animal y la prevención de su sufrimiento; la protección de las áreas naturales y el combate a la devastación de selvas y bosques; la transición hacia energías limpias y la atención al cambio climático; la atención a las implicaciones ambientales y sociales de las dinámicas poblacionales y el sobreconsumo, así como la erradicación de la violencia política contra las mujeres, que las fuerzas políticas ambientalistas de la buscarán impulsar en sus respectivos países, dando continuidad a los esfuerzos de cooperación internacional establecidos en el Protocolo Verde de Chapultepec (2015) y el Pacto Verde de San Lázaro (2024).

Tras la firma del acuerdo y en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Castrejón Trujillo destacó que ninguna agenda ambiental puede estar desvinculada de la defensa de los derechos de las mujeres y reiteró el compromiso de garantizar su participación en espacios políticos libres de violencia.

Posteriormente, al presentar la Agenda Legislativa Ambiental 2027, la dirigente nacional detalló que la agenda del Verde en materia ambiental se concentrará en cuatro ejes fundamentales: áreas naturales protegidas: impulsar acciones de reproducción, reintroducción y repoblación de especies silvestres en estos espacios; y mitigación de la huella ecológica: fortalecer las estrategias de educación ambiental y establecer controles ambientales más estrictos sobre las actividades productivas.

Asimismo, continuará impulsando el bienestar animal con propuestas para la prohibición de la cacería deportiva, sanciones más severas por maltrato, garantizar el bienestar de los animales de granja durante todo su ciclo de vida, acciones más firmes contra la venta de animales silvestres y regular la exhibición física de animales domésticos para su venta al público.

En materia de combate y adaptación al cambio climático, se buscará reforzar los mecanismos de protección de los principales bosques y selvas del país, particularmente de ecosistemas como la Selva Lacandona, en Chiapas, mediante acciones para combatir la tala clandestina y los asentamientos humanos irregulares.

La agenda legislativa recibió el respaldo de integrantes de la Federación de Partidos Verdes de las Américas y representantes de partidos verdes de otras regiones del mundo.

Castrejón Trujillo llamó a los legisladores federales y locales del Partido Verde a trasladar los acuerdos del encuentro a sus respectivos congresos y señaló que estas propuestas no solo orientarán los trabajos legislativos del próximo año, sino que también formarán parte de los compromisos de quienes aspiren a representar a este instituto político en el próximo proceso electoral.

Estas actividades se presentaron durante la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Federación de Partidos Verdes de las Américas (FPVA), que reunió en San Luis Potosí a líderes y representantes de distintas fuerzas políticas ambientalistas del mundo.