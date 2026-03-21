Presenta Miguel Ramírez obra literaria “El Escape. Prosa diversa y que versa”

El escritor chihuahuense, Miguel Ramírez Ochoa presentó su libro “El Escape. Prosa diversa y que versa”; obra literaria que contiene géneros híbridos y a partir de esta semana ya estará a la venta en la librería Kosmos de la ciudad de Chihuahua.

La presentación fue ayer viernes a las 18:00 horas en el Mezzanine de la Torre Legislativa, espacio que, durante la tarde noche, se convirtió en un foro de reflexión cultural al hablar de este libro, con relatos y ensayos que abundan espacios o transiciones.

Además de estar acompañado en primera fila por sus padres, Miguel Ramírez López y Elsa Ochoa, al autor de 55 años de edad, lo acompañaron en el presidium, el editor Aarón Castañón Holguín, Jesús Chávez Marín, Reina Castro y Luis David Hernández Martínez, como comentaristas de la obra literaria.

“El Escape” de Miguel Ramírez

Ramírez Ochoa, además de escritor, es especialista en latín y griego koiné (bíblico). Su primer libro fue publicado en 1998 denominado “Sendero estival”, obra literaria que contiene relatos y un poema. En 2002 publicó la novela “En busca de un año”, obra que habla del amor y el paso del tiempo con diálogos en holandés y en latín.

Después de 24 años, Miguel consigue su “escape”y publica su tercera obra literaria integrada por 36 textos que transitan con naturalidad entre la prosa poética, el ensayo, la crónica y el relato breve, además, busca generar un diálogo abierto con el lector mediante una cuidada combinación de realidad y ficción.

“El Escape” nutre al lector de diversas tradiciones artísticas, desde la música de The Beatles y The Rolling Stones y el teatro de Molière, hasta el pensamiento filosófico alemán de Arthur Schopenhauer.



Por otro lado, dejó claro su pasión por los Mundiales de Fútbol, gracias a un castigo por reprobar dos materias en la escuela, entre ellas Física. Dijo que en aquel entonces en la televisión solo había fútbol porque eran tiempos del Mundial, de ahí comenzó ese gusto por la Copa del Mundo y que, a pesar de que su preferida es la Pepsi, en esas temporadas solo compraba coca-cola para cambiar fichas por figuras coleccionables, otra de su pasión —ser coleccionista—.

Al término de su presentación, donde agradeció a cada uno de los presentes, familiares y amigos, en entrevista para Entre Líneas, destacó que para él, la literatura es una especie de fisiología curativa.

¿Qué mensaje da a los jóvenes para que se acerquen a la literatura? —Lo que yo siempre he pensado de la literatura es que siempre nos va a proporcionar un escape. Nos va a proporcionar evadirnos de nuestra realidad buscando nuevos entornos. A veces en medio de problemas, la literatura puede ayudarnos si nos salimos de la casa, salirnos del trabajo donde salimos agotados de cualquier cuestión anímica, sea laboral o familiar, en lo que sea nos ayuda muchísimo. Lo que yo siempre recomiendo, que es lo que vengo haciendo desde 1988 es decir que: La literatura actúa como una especie de fisiología curativa, que proporciona un cuidado, una cura interna emocional ante un mundo ingrato que no le gusta leer ni el arte en general.

¿Qué nos resalta como autor de “El Escape”? —En este libro sobre todo hay relatos, mitad realidad y mitad ficción. Hay ensayos que se manejan con fondo editorial, hay análisis como ese de sobreposteadores de las generaciones Y y Z. Estos serían los artículos de fondo, el que acabo de leer, “A nosotros también, siervos tuyos”, donde hago un análisis teológico y claro que se menciona la literatura porque menciono a Dante Alighieri, pero es un análisis al cuidado a la Santidad ajena y no de la propia; el andar cuidando a los individuos y no cuidarse a uno mismo.

Hay relatos y ensayos… y ¿Cuentos? —Cuentos solo hay uno. Es el primero con el que abre el libro. Se llama “Delirios solares y lunares en filosofía”, porque se trata de una pareja que está frente al ventanal de una casa grande en un atardecer, entonces es un cuento porque dice que ambos se encaminaron a la mesa central de la sala sosteniendo un cuchillo, y con ese cuchillo cortaron la tarde, no el pastel. Es un cuento, es algo mágico en un atardecer violeta.

¿Dónde podemos encontrar el libro a la venta? —Ya se está vendiendo en la Librería Kosmos, es en la única, aquí por las Fuentes Danzarinas, es una librería tanto de libros nuevos como usados. También con Jesús Chávez Marín, del Programa editorial de la UACH.

¿Porqué la importancia de leer? —El mensaje que puedo lanzar es que busquen las letras, porque las letras les va ayudar muchísimo a tener una nueva perspectiva de la vida, no de la vida si leen puros cuentos o poemas. Los va ayudar a relajarse, los va ayudar a relajar el cerebro con imaginaciones, con metáforas con muchos colores literarios frente a un mundo convulso.

“Lean y lean porque no nos va alcanzar la vida”

—José Luis Borges, quedó ciego los últimos años de su vida, antes de morir en 1986 y dijo: Yo antes de llegar a mi ceguera, llegué a llegar al número 2000 de libros leídos, eso excluyendo a periódicos y revistas. Solamente pude leer 2 mil libros y quedé ciego. Y los tres últimos libros, antes de llegar a los dos mil, batallé mucho porque los leía con cataratas. El se lamentaba de haber leído 2 mil libros.

Y Miguel Ramírez ¿Cuántos libros ha leído a sus 55 años? —No, no sé (risas). Él sí llevaba una cuenta porque él sí era un adicto, no era seguidor de la lectura

Fue así que el escritor capitalino, que creció en la colonia Obrera, tomó con humildad el tema y, resaltó que quienes lo acompañaron en el presidium, han leído más libros que él.

¿Será? (…)