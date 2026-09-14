Presenta Gilberto Loya resultados de los primeros 7 meses del 2026 contra el mismo lapso del inicio de la administración

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que encabeza Gilberto Loya, dio a conocer a través de rueda de prensa los resultados obtenidos de enero a julio del presente año, en comparación con el mismo periodo de 2021, donde destaca una disminución del 46% en casos de homicidio doloso.

Durante su explicación, Gilberto Loya señaló que esta comparación refleja la efectividad policial, así como mejores condiciones de seguridad para la población. Es decir, en 2021 se registraron en los primeros siete meses 1,743 homicidios, mientras que en los siete meses de este año se han registrado 939, una reducción considerable.

Asimismo, en el municipio de Chihuahua la reducción es del 29%, con 82 víctimas menos, mientras que en Ciudad Juárez la reducción alcanza el 59%, al pasar de 957 casos a 391 hechos.

Estos resultados hablan de un trabajo sostenido en materia de seguridad, el cual contempla la implementación de la estrategia de seguridad Centinela, así como una mayor profesionalización policial, que también ha permitido una reducción importante en casos de robo, con 2,419 carpetas de investigación menos, es decir, una disminución del 30% respecto al mismo periodo de 2021.

Por otro lado, el robo a casa habitación presenta 559 carpetas menos, es decir, una reducción del 40%; además, el robo de vehículo con violencia disminuyó en 110 carpetas, también un 40% menos.

Finalmente, el robo a transeúnte con violencia registró 54 casos menos, es decir, una reducción del 47%, mientras que el delito de narcomenudeo registró 485 casos menos frente al inicio de la administración.

Estos indicadores son la clara representación de que la estrategia de seguridad implementada por Gilberto Loya continúa dando resultados, y que a través de los despliegues permanentes continuará brindando seguridad y tranquilidad para las familias en el Estado.