Presenta Fiscalía importantes sentencias obtenidas por la Unidad de Investigación de Robos

– Una mujer fue sentenciada a 40 años de prisión por robo y secuestro exprés

– 26 sentencias por asaltos a locales comerciales OXXO

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, compartió información de una sentencia condenatoria de 40 años de prisión por el delito de robo y secuestro exprés, así como de 26 sentencias que obtuvieron en los últimos meses, en casos de robo a tiendas OXXO en Chihuahua.

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, resaltó en la conferencia de prensa semanal, que los resultados demuestran el compromiso de esta representación social con las víctimas, así como la estrecha colaboración que existe entre la Fiscalía y el sector comercial.

La coordinadora de la Unidad Especializada, Melisa Dessire Realivazquez Lozoya, dio a conocer que se logró que se dictará sentencia de 40 años de prisión, en contra de María De Los Ángeles A. G., por los delitos de robo y secuestro exprés.

Relató que, en un juicio oral, un agente del Ministerio Público, demostró ante un Tribunal Colegiado, que el día 11 de octubre del año 2023, la sentenciada visitó a su víctima en un domicilio de la colonia Quintas Carolinas, en esta ciudad de Chihuahua, y lo convenció de ir por unos jugos.

En uno de ellos vertió una sustancia sin que el afectado lo notara, y lo hizo ingerirla para que perdiera su libertad ambulatoria, con el propósito de cometer secuestro exprés para apoderarse de una televisión de 42 pulgadas, con la que se retiró del lugar en un servicio de renta de vehículo por plataforma digital.

Con la integración de la carpeta de investigación, se solicitó la orden de aprehensión con la que detuvieron a María De Los Ángeles A. G., el 2 de abril del 2024 y se procedió en su contra hasta obtener el fallo condenatorio que la declaró penalmente responsable.

La coordinadora, también destacó que en 2025 se lograron 26 sentencias condenatorias, dictadas en contra de personas que cometieron robos a la cadena comercial OXXO, sentencias que van desde los 5 meses hasta los 14 años de prisión, que en total suman 68 años de cárcel.

Entre ellas, la sentencia de 12 años y seis meses de prisión, dictada en contra de Edgar Daniel A.T., tras ser declarado responsable de robar cinco diferentes locales de esta tienda.