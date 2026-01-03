Presenta EU cargos criminales contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó este sábado 3 de enero que se presentaron cargos criminales en el Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo americano y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, aseguró la titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, también enfrentará cargos junto a sus esposo, por presuntamente dirigir el Cártel de los Soles, designada como organización narcoterrorista desde julio de 2025.

El Cártel de los Soles es “un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cártel de Sinaloa”, de acuerdo con del Departamento del Tesoro estadounidense.

Para el gobierno estadounidense, Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del gobierno “han corrompido las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial, con el fin de facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos”. El nombre surge de las insignias que suelen usar los militares venezolanos, con forma de sol.

