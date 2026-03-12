Presenta CEJUM ‘Historias compartidas: Mujeres resilientes que con su voz construyen libertad’

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), “Marisela Escobedo Ortiz”, llevó a cabo la ponencia “Historias compartidas: Mujeres resilientes que con su voz construyen libertad”.

El evento se realizó del 7 al 11 de marzo, en las instalaciones de la Universidad Regional del Norte (URN), en donde se expusieron cinco relatos de mujeres que fueron víctimas de violencia.

Estas narrativas estuvieron orientadas al personal administrativo, docente y alumnas, con el objetivo de crear conciencia y mostrar el valor de la resiliencia en quienes han sido víctimas de violencia de género.

La Coordinadora General del CEJUM en Ciudad Juárez, Silvana Fernández Meléndez, hizo un llamado para visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres, las niñas y las adolescentes en esta ciudad fronteriza.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con las niñas, adolescente y mujeres de Chihuahua para la erradicación de todo tipo de violencias.