Presenta CEDH informe 2025; destaca 8 mil 659 atenciones y 1091 quejas

El presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, entregó a los tres Poderes del Estado el Informe de actividades 2025, en el que destaca la atención a 8 mil 659 personas, la apertura de la oficina permanente en Creel y tres itinerantes en los municipios de Guadalupe y Calvo, Madera y Guerrero, así como la emisión de 60 Recomendaciones a diversas autoridades, entre otras acciones.

Respecto a las acciones más sobresalientes de las diferentes áreas, el ombudsperson informo:

8 mil 659 personas atendidas, de las cuales el 52.53 por ciento fueron mujeres.

4 mil 438 asesorías

2 mil 895 gestiones mediante actos de vinculación con instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno y sociedad civil.

1,926 acciones de capacitación que permitieron fomentar el respeto de la dignidad humana a través de pláticas de sensibilización, seminarios, cursos, talleres y conferencias con especialistas. En éstas se impactó a 107 mil 871 personas en 42 municipios. La cifra representó un aumento del 37.61% de público atendido, en comparación con el año 2024.

En 2025, se radicaron 992 nuevos expedientes de queja contra autoridades locales y 99 relacionadas con autoridades federales. Estas últimas fueron

remitidas a la CNDH para su seguimiento.

Se emitieron 60 Recomendaciones dirigidas a 24 autoridades locales, así como 46 Medidas cautelares por considerar la existencia de acciones u omisiones que ponían en riesgo a 51 personas.

Se emitieron 60 Recomendaciones dirigidas a 24 autoridades locales, así como 46 Medidas cautelares por considerar la existencia de acciones u omisiones que ponían en riesgo a 51 personas. El total de expedientes que se concluyeron según las diversas causales, fueron 824, de los cuales destacan 287 por solución durante el trámite, 89 por conciliación y 71 Resoluciones de fondo (60 Recomendaciones y 11

Acuerdos de no responsabilidad).

Acuerdos de no responsabilidad). Con el Distintivo “Empresa Comprometida con los Derechos Humanos” la CEDH Chihuahua se consolidó como referente nacional en la materia al firmar 5 nuevos convenios que, sumados a los anteriores, da un total de 26 organismos promotores del Distintivo en todo el país, mientras que en la entidad se entregó el Distintivo a 39 empresas locales de diferentes rubros.

• En diciembre de 2025, la CEDH materializó el cumplimiento total de 83 recomendaciones de la Auditoría de Género realizada por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres a este organismo, lo que representa un avance hacia la igualdad sustantiva.

En la sexta edición del Premio Estatal de Periodismo se recibieron 50 trabajos participantes de 32 hombres y 18 mujeres periodistas de Chihuahua, Juárez, Parral, Camargo, Guachochi, Jiménez y Delicias. Por primera vez, se entregó un premio único en la categoría de fotoperiodismo.

Se produjo la campaña dirigida a niñas, niños y adolescentes denominada

“Ponte alerta contra la violencia digital, difundida en redes sociales y con presentaciones en Chihuahua, Cuauhtémoc,

Se produjo la campaña dirigida a niñas, niños y adolescentes denominada

“Ponte alerta contra la violencia digital, difundida en redes sociales y con presentaciones en Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias,

Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se presentó en Guachochi el “violentómetro” en lengua rarámuri, con el fin de que se visibilicen y reconozcan los diferentes tipos de violencia física y sicológica que afectan principalmente a mujeres y niñas.