Dictan prisión preventiva a mujer por el homicidio de un masculino

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso en contra de la imputada Itzel Nahomí D. O., tras acreditarse su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino, en hechos registrados el 17 de abril de 2026, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida, la imputada, de 24 años de edad, junto con otros dos masculinos, realizó diversos disparos de arma de fuego en contra de Gabriel Abel G. R., quien falleció por traumatismo craneoencefálico severo.

Itzel Nahomí fue detenida el pasado domingo 26 de abril, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que le cumplimentaron una orden de aprehensión por el mencionado delito.

La imputada enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).