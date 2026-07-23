Presa Las Vírgenes podría derramar, excedente se abonaría al Tratado de Aguas: Mario Mata

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco expresó que con los escurrimientos que se están registrando por el temporal de lluvias, la presa Francisco I. Madero, conocida como Las Vírgenes, podría llegar a derramar por exceder su capacidad.

Informó que, según la Comisión Nacional del Agua, al corte del 23 de julio la presa Las Vírgenes reporta un 59.96 por ciento, mientras que La Boquilla lleva un 24.21 por ciento de almacenamiento y la presa Luis L. León (El Granero) un 22.64 por ciento.

Mario Mata explicó que la acumulación de agua en Las Vírgenes respondería a una estrategia de Conagua, a tráves de los porcentajes de agua que autorizó para el uso de riego, es decir, se destinó un porcentaje superior en La Boquilla que en Las Vírgenes.

Tal estrategia permitiría abonar al Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos sin la necesidad de abrir las compuertas y queda entre el marco legal en el que puede actuar la Conagua.