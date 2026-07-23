Ejemplo de superación; impartirá Eufrocina Cruz conferencia el próximo 20 de agosto

Está mañana mañana Fundación Index y Ta Tewe Omero Steam anunciaron el evento de conferencia de Eufrocina Cruz, reconocida activida a nivel nacional en pro de los derechos de las mujeres indigenas y las comunidades.

La conferencia “La niña de la montaña” se realizará el próximo 20 de agosto en el salón Castalia a las 20:00 hrs, los boletos estan ya a la venta de manera individual o por mesa con precio especial, puede adquirir su lugar al whatsapp 6141224822, el costo individual es de 1, 500 pesos, mesa de 10 personas 13 mil pesos (recibo deducible de impuestos).

Eufrosina Cruz es autora de “Los sueños de la niña de la Montaña”, en la que habla de una niña que logro cambiar su destino, y de paso cambiar el mundo de las personas de su entorno.

Dicha actividad se realiza en beneficio de la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas en mujeres jóvenes del programa TA TEWE OMERO STEAM, Las Niñas Sí Pueden, en Chihuahua hay un gran número de deserción escolar a nivel preparatoria por lo cual se da el programa de apoyo principalmente para las niñas que quieren seguir superandose en nivel acádemico.

En su mensaje Index acerca el programa para la mentoría de cambio y superación de como hacer un cambio de vida con un ejemplo de una primera persona y resaltando que el éxito sí se puede.