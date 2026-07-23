Parte delegación chihuahuense a Corea para competir ante más de 3 mil taekwondoínes

La delegación de la Asociación Pumas Taekwondo Chihuahua emprendió este jueves su viaje rumbo a Corea del Sur, donde representará a México en la 7ª Kim Un Yong Cup (G1), uno de los torneos internacionales más importantes de la disciplina, que se llevará a cabo del 25 al 28 de julio de 2026 en el Jangchung Arena de Seúl.

El director de la Asociación Pumas Taekwondo Chihuahua, Daniel Alvarado, informó que la comitiva está integrada por nueve competidores. Explicó que la participación fue posible gracias a la relación de colaboración que la academia mantiene con instituciones de Corea del Sur.

Detalló que los atletas, con edades entre 15 y 25 años, cuentan con grado de cinturón negro y fueron seleccionados mediante un proceso interno en el que se eligió únicamente a quienes obtuvieron los mejores resultados desde el segundo semestre de 2025. Además, destacó que será la primera ocasión en que el equipo participe en este torneo, que reunirá a más de tres mil taekwondoínes de diferentes países.

Alvarado señaló que la preparación para esta competencia inició hace aproximadamente ocho meses, tras recibir la invitación oficial. Durante ese periodo, los deportistas intensificaron su entrenamiento en las modalidades de combate (kyorugi), rompimiento (breaking), demostraciones y poomsae (formas).

Como parte de su agenda en Corea del Sur, la delegación sostendrá una sesión de entrenamiento con uno de los maestros más reconocidos del país antes del arranque de las competencias. Posteriormente participará en un seminario de actualización y preparación, además de realizar una visita a la Academia Mundial de Kukkiwon, considerada la máxima institución del taekwondo.

El director de la asociación indicó que el itinerario también incluye actividades culturales y turísticas, entre ellas recorridos por palacios y otros sitios emblemáticos de Seúl, con el objetivo de que los jóvenes conozcan la historia, la filosofía, el arte y la gastronomía de Corea del Sur.

Daniel Alvarado destacó que el objetivo del viaje es representar dignamente a Chihuahua y a México, al tiempo que los deportistas enriquecen su formación con una experiencia internacional.

Asimismo, recordó que en 2024 la Asociación Pumas Taekwondo Chihuahua obtuvo un tercer lugar en poomsae, además de primeros lugares en rompimiento de poder y participaciones destacadas en rompimiento de altura y formas, resultados que ahora buscarán superar en esta nueva competencia.

La 7ª Kim Un Yong Cup es un torneo de categoría G1, avalado por World Taekwondo, y tendrá como sede el Jangchung Arena de Seúl, donde se espera la participación de miles de competidores provenientes de distintos países.