Buscamos reactivar el centro, necesarios más estacionamientos: Canaco

Alejandro Lazzarotto Rodriguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dio a conocer que es necesario reactivar el centro de la ciudad, así como dar una nueva capacidad con estacionamientos.

“Lo que estamos buscando es reactivar el centro de la ciudad y el contar con un estacionamiento mayor nos da de que la gente pueda tener acceso fácilmente de venir al centro y visitar el centro”, comentó.

El líder del comercio formal señaló la importancia comercial que tiene el centro por lo cual es necesario que se le dé un cambio.

Desde hace unos días el empresariado a señalado que el terreno que se localiza en la avenida Carranza y Niños Héroes tiene que aprovecharse para la instalación de un estacionamiento de gran capacidad, sin embargo, esto aún no se ha analizado por el fideicomiso encargado.