Localizan cuerpo sin vida en Gpe. y Calvo, suman 10 homicidios desde el lunes

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer que ayer por la tarde se localizó un masculino sin vida en la comunidad de El Cebollín, municipio de Guadalupe y Calvo.

Se trata de un masculino que vestía ropa táctica y que portaba un arma larga, asegurándose además armas de fuego largas, chalecos tácticos, cargadores y cartuchos.

Con ello, suman ya 10 homicidios dolosos del lunes a la fecha, lo que se atribuye a la disputa entre grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

Guillermo Hinojos mencionó que tanto la Agencia Estatal de Investigación (AEI), como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de la Defensa han incrementado su presencia en la región y se encuentran ya en las acciones operativas.