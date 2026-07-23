Barbie Run aterriza en Chihuahua; capital se suma al circuito nacional de la carrera temática

Por primera vez, Chihuahua capital será sede de la Barbie Run, una carrera recreativa y competitiva que llegará el 8 de noviembre con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, convirtiéndose en una nueva apuesta para fortalecer el turismo deportivo y la activación física en la ciudad.

Durante la presentación del evento, en conferencia de prensa, autoridades municipales señalaron que la llegada de esta carrera representa un reconocimiento al crecimiento de Chihuahua como sede de espectáculos deportivos de talla internacional, al incorporarse a un circuito que ya recorre importantes ciudades del país.

El recorrido tendrá como salida y meta la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal, con el disparo de salida programado para las 7:30 horas. La prueba de 3 kilómetros será recreativa y abierta para toda la familia, mientras que las distancias de 5 y 10 kilómetros tendrán premiación para los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil.

La Barbie Run nació en Lima, Perú, en 2024, donde logró reunir a miles de participantes. Actualmente forma parte de un circuito que incluye sedes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla y Ensenada, al que ahora se suma la capital chihuahuense.

Los organizadores informaron que las inscripciones tendrán un costo de 869 pesos en etapa promocional, 969 pesos en tarifa regular y mil 169 pesos en registro extemporáneo.

En la presentación participaron el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez; la atleta y embajadora del evento, Valeria Hernández; el presidente de CANACO Chihuahua, Alejandro Lazzarotto Rodríguez; y el director Comercial de Asdeporte, Wilbert Moguel, quienes invitaron a corredores, familias y aficionados al deporte a formar parte de esta primera edición en Chihuahua.

Wilbert Moguel Flores, director de Asdeporte, comentó en la conferencia que el costo es de 860 pesos. Y el día 7 de noviembre será la entrega de los kits. “Serán dos días de experiencia para Chihuahua”. Actualmente se han registrado ya más de mil mujeres. Los rangos de edades comienzan hasta los 10 años.