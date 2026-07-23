Dialoga Jorge Soto con vecinos de la colonia Nuevo Triunfo sobre servicios públicos, movilidad y desarrollo urbano

Como parte de su agenda de trabajo territorial, el diputado local Jorge Soto sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Nuevo Triunfo, quienes compartieron diversas inquietudes relacionadas con los servicios públicos, la infraestructura urbana, movilidad, seguridad y el funcionamiento de distintos trámites administrativos.

Durante el evento, las y los asistentes señalaron problemáticas vinculadas con el mantenimiento de vialidades, el acceso a servicios básicos, así como las dificultades que enfrentan al realizar gestiones ante distintas dependencias públicas, donde, afirmaron, los procesos suelen resultar largos y generar costos adicionales para la ciudadanía.

En el encuentro también se abordó la importancia de fortalecer las condiciones que favorezcan el desarrollo económico de la ciudad mediante procesos administrativos más eficientes, al considerar que la simplificación de trámites puede contribuir a mejorar el entorno para la actividad productiva y facilitar la atención a las personas usuarias de los servicios públicos.

En materia de seguridad, los participantes reconocieron avances registrados en la ciudad y coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones institucionales en esta materia. Asimismo, plantearon la importancia de seguir impulsando proyectos de movilidad que permitan responder al crecimiento del parque vehicular y mejorar los tiempos de traslado de las familias chihuahuenses.

Otro de los temas expuestos fue la cobertura y calidad de los servicios públicos, particularmente en colonias que aún presentan rezagos en infraestructura hidráulica, drenaje y pavimentación, así como diversos aspectos relacionados con el sistema educativo, entre ellos las cuotas escolares y las diferencias que existen entre distintos planteles públicos.

Durante la reunión también se intercambiaron opiniones sobre el impacto que tienen las finanzas públicas en la capacidad de los distintos órdenes de gobierno para invertir en infraestructura, educación, salud y seguridad, destacando la importancia de mantener un manejo responsable de los recursos públicos para garantizar la prestación de servicios a la población.

Jorge Soto señaló que este tipo de encuentros permiten incorporar las experiencias y necesidades de la ciudadanía al análisis legislativo y a las gestiones que corresponden al Congreso del Estado, con el propósito de contribuir a la construcción de políticas públicas que respondan a las condiciones y desafíos que enfrenta el municipio de Chihuahua.