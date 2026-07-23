Recaba Jaime Torres gestiones para municipios rurales del Distrito 13 en informe de la SDR

El diputado Jaime Torres Amaya participó en el informe parcial de resultados de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), encabezado por el secretario Mauro Parada, donde el funcionario estatal presentó los avances de programas y acciones que fortalecen al sector agropecuario.

“Felicito al secretario Mauro Parada y a su equipo por el trabajo realizado y agradezco a la gobernadora Maru Campos por seguir impulsando políticas públicas que respaldan a nuestras y nuestros productores” fueron las palabras del legislador.

En la reunión, las autoridades estatales revisaron con alrededor de 50 presidentes municipales los programas de apoyo al campo, con miras a las necesidades y el presupuesto 2027. Torres Amaya se comprometió a realizar las debidas gestiones para el Distrito 13 con cabecera en el municipio de Guerrero, y que abarca hasta Madera en el noroeste de Chihuahua.

El secretario de Desarrollo Rural precisó lo que hasta el momento en el año ha hecho la dependencia que encabeza, y presentó un panorama para cumplir con lo que aún falta, a partir de las necesidades que indicaron las autoridades.

Jaime Torres es miembro de la Comisión de Desarrollo Rural y Ganadería en el Congreso del Estado, y dada la naturaleza de su encargo, extiende las gestiones para los productores agropecuarios de las diferentes regiones.