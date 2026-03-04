Preparan en Zona Occidente el foro Raíz, Voz y Resistencia

Distintas instituciones gubernamentales entre ellas el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, preparan el evento denominado “Foro Conmemorativo 8M: Raíz, Voz y Resistencia”, en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer.

El foro tendrá lugar el próximo lunes 09 de marzo del 2026 a partir de las 11 de la mañana en el Teatro de Cámara, ubicado en avenida Juárez 301, en donde se desarrollará la ponencia a cargo de la licenciada Rosa Adriana Rivas Castillo.

La ponente compartirá su historia, los retos y barreras que ha enfrentado por su condición de mujer y su pertenencia étnica.

También se tendrá una presentación de Fanzines, a cargo de los estudiantes de la Secundaria Emiliano Zapata 3038: Isabella Alvarenga Rivera y Astrid Rodríguez Nagaya.

Además de la participación artística de la maestra Delma Cecilia Martínez Muñoz.

La coordinadora de CEJUM, Rosario Chávez Quiroga, informó que el objetivo del foro es fortalecer la conciencia social sobre la diversidad cultural, promover el respeto entre las culturas presentes en la región y reafirmar el compromiso colectivo hacia la equidad, la inclusión y justicia social.

Dijo que el foro conmemorativo 8M, tendrá un enfoque sociocultural, centrado en la visibilizarían de la mujer rarámuri dentro del contexto de las culturas que convergen en la ciudad de Cuauhtémoc.