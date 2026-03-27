Precio del Brent supera los 107 dólares, mientras Trump extiende su ultimátum sobre Ormuz

El precio del crudo Brent para entrega en mayo subió este viernes hasta alcanzar los 107,81 dólares por barril.

La subida se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, extendiera hasta el 6 de abril el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de “destruir” sus plantas energéticas si no lo hace.

El estrecho de Ormuz “puede abrirse mañana si Irán deja de amenazar el transporte marítimo global”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante periodistas, antes de partir hacia una reunión del G7 en Francia.

Preguntado sobre si el estrecho podría reabrirse sin el despliegue terrestre de tropas estadounidenses, Rubio respondió: “Esa es una cuestión militar táctica. No voy a especular sobre lo que sería necesario”.

“Puede abrirse mañana si Irán deja de amenazar el transporte marítimo global, lo que supone una afrenta y una violación del derecho internacional para todos estos países que se preocupan por el derecho internacional. Deberían estar haciendo algo al respecto”, añadió.