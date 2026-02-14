¡Precaución! Permanecerán cerrados tramos de incorporación al Lombardo Toledano el domingo 15 y lunes 16 por trabajos de limpieza

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizará trabajos de limpieza en los distribuidores viales ubicados en la avenida 20 de noviembre y periférico Lombardo Toledano, así como en la avenida Juárez y su intersección con la mencionada arteria vial el domingo 15 y lunes 16 de febrero, respectivamente.

Por lo anterior, se hace un exhorto a la ciudadanía a tomar las precauciones debidas ya que el domingo 15 de febrero permanecerá cerrada la circulación en ambos sentidos del distribuidor vial de la avenida 20 de noviembre y Lombardo Toledano en un horario de 9:30 pm a 5:00 am.

Asimismo, el lunes 16 de febrero se cortará la circulación en el mismo horario en el distribuidor vial de la avenida Juárez y su intersección con Lombardo Toledano, tanto en los sentidos con la carretera a Aldama, como en su gaza de incorporación hacia el periférico antes referido.

Esto, con el propósito de efectuar labores de limpieza, corte de hierba, pepena y papeleo en general de los espacios en mención.

Sin embargo, por lo transitado de la zona es necesario efectuar estas labores en horario nocturno.