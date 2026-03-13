Positivismo ante TMEC, México esta mejor internacionalmente a pesar de aranceles: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que se mantiene un optimismo en la renegociación del TMEC, México está en competencia con mejores aranceles que otros países.

A pesar de tener un incremento de aranceles, México tiene más oportunidad de negocio no solo con Estados Unidos, debido a que se encuentra en una competitividad y ha salido “bien librado”.

“Andamos muy positivos con la renegociación del tratado esperamos que nos vaya bien, si te fijas con esta guerra arancelaría que hemos tenido con Estados Unidos, por decirlo de una forma, hemos salido muy bien librados”, comentó.

En este sentido destacó que los aranceles son más que hace tres años pero el país tiene mucho mejor nivel internacional en comparación a otros países.