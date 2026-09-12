Por tormenta eléctrica suspenden despegues y aterrizajes en el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que debido a las condiciones climáticas de esta tarde los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente.

En redes sociales, indicó que la medida fue tomada en vista de la tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.

Ante ello, para conocer el estatus de vuelo, pidió a los viajeros mantenerse en contacto con su aerolínea.



En otro mensaje, señaló que se estima la reanudación de las operaciones entre las ocho y nueve de la noche.

“Derivado de la intensa lluvia que se registró está tarde en la zona del aeropuerto, y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente, estimando su reanudación en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda”, expuso.