Logra FACH justicia expedita en primera audiencia; juez penal reconoce los hechos y renunciará al cargo

La contundencia de la investigación ministerial permitió a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtener un resultado favorable para la sociedad desde la primera audiencia celebrada dentro del proceso seguido contra el juez penal de iniciales M.J.T., quien reconoció los hechos que le fueron imputados, aceptó el auto de vinculación a proceso y manifestó su decisión de renunciar de manera inmediata al cargo que desempeñaba como Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial Hidalgo.

Luego de una audiencia que se prolongó por más de siete horas, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción formuló la imputación correspondiente y presentó ante la autoridad judicial los elementos de convicción recabados durante la investigación. Al resolver sobre la solicitud de vinculación, la autoridad jurisdiccional señaló que dichos elementos permitieron establecer la posibilidad de la comisión de un delito y, en consecuencia, dictó el auto de vinculación a proceso. Ante ello, la defensa solicitó la suspensión del proceso como una solución alterna prevista por la legislación, petición que fue planteada una vez dictada la resolución de vinculación.

Como parte de las condiciones establecidas para esta salida procesal, el hasta hoy juez M.J.T. deberá renunciar de manera inmediata a su cargo como juzgador, además de cumplir con diversas medidas orientadas a garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento: abstenerse de acercarse a las personas relacionadas con la investigación, establecer un domicilio fijo, mantener una actividad laboral lícita, realizar firma mensual ante la autoridad de Servicios Previos al Juicio y atender los llamados de las autoridades competentes. Asimismo, deberá desistirse de los recursos legales pendientes relacionados con este caso, incluidos los medios de defensa y solicitudes de suspensión que previamente habían sido promovidos.

Para la Fiscalía Anticorrupción, el resultado obtenido constituye una muestra de la eficacia de una investigación profesional, técnica y sustentada en elementos objetivos. Cuando una carpeta de investigación está correctamente integrada y los datos de prueba son sólidos, la justicia puede avanzar de manera expedita y generar resultados concretos para la sociedad, sin necesidad de prolongar innecesariamente un procedimiento cuando la propia legislación contempla mecanismos para alcanzar una solución dentro del marco de la ley.

Este resultado representa también un ejercicio de justicia humanista, al privilegiar una solución que permite atender las consecuencias de una conducta investigada, establecer condiciones de cumplimiento y generar un resultado tangible para la sociedad desde la primera audiencia. La Fiscalía Anticorrupción refrenda que su responsabilidad no consiste únicamente en investigar, sino en llevar los casos ante la autoridad judicial y procurar resultados efectivos, siempre bajo los principios de legalidad, objetividad, debido proceso y respeto irrestricto a los derechos humanos.

La FACH continuará trabajando para que las investigaciones por hechos de corrupción se traduzcan en resultados y no permanezcan indefinidamente en los expedientes. El caso demuestra que una investigación contundente puede producir justicia pronta y soluciones concretas: una persona juzgadora reconoce los hechos que le fueron imputados, queda sujeta a condiciones judiciales y deja el cargo que desempeñaba. En Chihuahua, la justicia debe ser firme, expedita y humanista, y la ley debe aplicarse sin distinción de cargos o investiduras.