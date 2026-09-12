Carabineros reprimen marcha por aniversario 53 del golpe de Estado en Chile

Santiago. Carabineros (policía militarizada) de Chile intervino reprimió una marcha en el centro de Santiago para conmemorar los 53 años del golpe de Estado, utilizando camiones con cañones de agua y gases lacrimógenos.

“Debido a incidentes en la Alameda hacia el oriente y poniente, el tránsito será suspendido en la avenida, mientras Carabineros gestiona el despeje de la vía”, informó el Ministerio de Transportes a través de un comunicado​​​.

La manifestación fue convocada por agrupaciones sindicales y antifascistas, y alrededor de un centenar de personas marchó hacia el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, por la principal arteria de la capital, la Alameda.

Ap

Los manifestantes portaban carteles con el mensaje “No a los indultos”, en referencia a la solicitud de sectores de ultraderecha al Gobierno para flexibilizar las condenas de exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Ante la obstrucción del tránsito y el lanzamiento de algunos objetos contundentes, personal de Control de Orden Público de Carabineros intervino y logró despejar la vía.

Afp

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron mediante un golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende (1970-1973), quien murió ese mismo día en el Palacio de La Moneda durante el ataque militar.

Tras el golpe se instauró la dictadura encabezada por Pinochet, que se extendió hasta 1990 y durante la cual más de 3 mil personas fueron ejecutadas o desaparecidas por agentes del Estado, según cifras oficiales.