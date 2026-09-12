Identifican falta de infraestructura federal para Chihuahua; preocupa exclusión del Paquete Económico

Chihuahua, Chih.- El Gobierno del Estado identificó una falta de proyectos de infraestructura federal para Chihuahua dentro del Paquete Económico, situación que genera preocupación debido a las necesidades de inversión que enfrenta la entidad, señaló el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez.

El funcionario explicó que desde los primeros encuentros entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta de México fueron presentados proyectos ejecutivos y propuestas para hospitales, carreteras y otras obras prioritarias; sin embargo, estas no fueron contempladas de manera sustancial en el presupuesto federal. Además, cuestionó que el paquete mantenga pendiente la consolidación fiscal y contemple un déficit superior al 3.9 por ciento del PIB, así como un endeudamiento cercano al 55 por ciento.

Granillo Vázquez advirtió que la ausencia de inversión federal en infraestructura podría representar un obstáculo para el crecimiento y la conectividad de Chihuahua, por lo que el Gobierno del Estado continuará con las gestiones ante la Federación para buscar que se incorporen recursos y obras prioritarias para la entidad.