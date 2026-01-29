Por qué Zac Efron fue mencionado en el juicio de abuso contra los hermanos Alexander

En el arranque del juicio contra los hermanos Alexander en Nueva York, una de las víctimas mencionó a Zac Efron al relatar que los conoció en una fiesta organizada por el actor en 2012.

Sin embargo, aclaró que el protagonista de High School Musical no estuvo involucrado en ningún acto ilegal ni en consumo de sustancias.

El vínculo entre Zac Efron y el juicio de los hermanos Alexander

Una de las víctimas -bajo el seudónimo de Katie Moore– relató el 27 de enero de 2026 que el día que conoció a los hermanos Alexander, un hecho que se remonta al 21 de junio de 2012 en una fiesta exclusiva que tuvo lugar en el penthouse de Zac Efron.

De acuerdo con el testimonio, alrededor de 12 personas -entre ellas los hermanos Tal y Alon Alexander- se dieron cita en el lugar para ver el último juego de las finales de NBA.

zac efron (Maestro Bergstrom )

Moore cuenta que una amiga suya fue quien la invitó a la fiesta donde Zac Efron era el anfitrión, siendo también su amiga quien conocía a Tal Alexander.

En su relato, la víctima asegura que apenas interactuó con el actor y cantante.

Una vez terminada la fiesta, Katie Moore acompañó a los hermanos Alexander y un grupo pequeño al club Provocateur, cerca del apartamento.

La testigo admitió consumo de alcohol y “Molly”, mejor conocido como éxtasis.

De un momento a otro, relata, perdió el conocimiento y despertó desnuda en una cama. A su lado estaba Alon Alexander, también desnudo.

Moore se negó y opuso resistencia a tener relaciones con Alon Alexander, quien en respuesta se burlaba de ella mientras la sujetaba diciendo “ya lo hiciste”.

Incluso denunció que hubo un momento en el que Tal Alexander entró a la habitación y no intervino al ver lo que pasaba.

En aquél entonces Katie Moore era una estudiante universitaria de 20 años de edad.

Víctima de los hermanos Alexander aclara la situación de Zac Efron

El nombre de Zac Efron en el marco del juicio contra los hermanos Tal, Alon y Oren Alexander sacudió las redes y a los fans del actor.

Katie Moore aclaró explicitamente que Zac Efron no estuvo involucrado en ningún acto ilegal en su contra ni en consumo de sustancias.

Del mismo modo, medios como The New York Times y TMZ reportaron que el equipo del actor no dio respuesta a solicitudes de comentarios por el testimonio.