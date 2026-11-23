Descubre por qué se te pegan las canciones en la cabeza, qué son los gusanos de oído, cómo funciona la memoria musical y qué puedes hacer para dejar de repetir una melodía involuntariamente.

Seguramente has escuchado una canción muy pegadiza que, después de un rato, sigue repitiéndose en tu mente. Incluso, quizá has platicado con alguien y utilizado la típica frase: Traigo una canción pegada en la cabeza. Pero ¿por qué sucede esto?

Esto suce por un efecto conocido como gusano de oído también llamado Imagen Musical Involuntaria, funciona como una especie de bucle de memoria en el que la mente repite sonidos breves que ha registrado previamente.

De acuerdo con la explicación presentada en una infografía del ISSSTE sobre este fenómeno, cuando el cerebro escucha un ritmo pegajoso, puede quedarse atrapado en una especie de grabadora mental que reproduce la melodía de manera automática.

¿Qué hace que una canción se quede en tu cabeza?

Existen tres elementos que pueden hacer que una melodía sea más fácil de recordar y permanezca dando vueltas en la mente:

Estructuras sencillas: canciones con melodías fáciles de recordar.

canciones con melodías fáciles de recordar. Ritmos dinámicos: aquellos que invitan a mover el cuerpo.

aquellos que invitan a mover el cuerpo. Cambios inesperados de nota: variaciones que captan la atención del cerebro.

Estos elementos pueden hacer que determinados fragmentos musicales sean más fáciles de recordar y repetir mentalmente.

¿Por qué no puedes dejar de escucharla en tu cabeza?

Uno de los motivos es que, generalmente, las personas recuerdan con mayor facilidad el coro de una canción. Por ello, la mente puede repetir esa parte una y otra vez, como si buscara completar la melodía.

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Además, cuando realizas otras actividades, el cerebro puede recurrir a recuerdos musicales recientes como una forma de estimulación, provocando que la canción vuelva a aparecer en tus pensamientos.

¿Cómo quitarte una canción de la cabeza?

Aunque puede resultar molesto tener una melodía repitiéndose constantemente, existe una estrategia sencilla que podría ayudar: mascar chicle ya que al mover la mandíbula interfiere con los pequeños movimientos relacionados con las cuerdas vocales que se producen cuando una persona reproduce una canción mentalmente.