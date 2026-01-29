¿Por qué Nicki Minaj dice ser la fan número uno de Donald Trump?

Las recientes declaraciones de Nicki Minaj reabrieron la polémica sobre su inclinación política y su cercanía con figuras conservadoras.

Nicki Minaj volvió a generar conversación luego de declararse públicamente como la “fan número uno” de Donald Trump. La frase, compartida en un evento y replicada en redes sociales, tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, especialmente porque contrasta con posturas que la rapera había expresado en años anteriores.

Las reacciones no se hicieron esperar y dividieron opiniones entre quienes defendieron su derecho a expresar afinidades políticas y quienes cuestionaron el impacto de sus palabras. El comentario reabrió el debate sobre la evolución de su discurso político y el lugar que hoy ocupa dentro de la conversación pública.

¿Qué dijo Nicki Minaj sobre Donald Trump?

El controversial comentario de la rapera se dio durante una aparición pública relacionada con las “Cuentas de Trump”, una iniciativa impulsada por el presidente que busca crear fondos de inversión para niños menores de 18 años.

Minaj habló abiertamente de su admiración por el mandatario. Entre risas y aplausos, aseguró:

Probablemente soy la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar.

Además, defendió su postura frente a las críticas que sabía que vendrían: “El odio o lo que la gente tenga que decir no me afecta para nada. De hecho me motiva a apoyarlo más”.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones, en su mayoría negativas, cuestionando el respaldo a una figura tan polarizante en la actualidad.

Nicki Minaj durante su aparición pública donde se declaró “fan número uno” de Donald Trump.

(Getty Images

No es la primera vez que Minaj muestra su apoyo a Trump

Esta no fue una acción aislada. En diciembre de 2025, Nicki Minaj ya había estado en el centro de la conversación tras mostrar simpatía por el presidente en el evento Turning Point USA, donde apareció en el escenario con Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk.

En ese evento, la cantante realizó otra declaración polémica entre sus fanáticos: “Tengo el mayor respeto y admiración por nuestro presidente”.

Este acercamiento marcó un antes y un después para parte de su audiencia, que comenzó a notar un giro en su discurso público. Las críticas fueron tan intensas que Minaj desactivó su cuenta de Instagram temporalmente.

Debido a esto, su reciente admiración por Trump fue interpretada como una continuación de ese camino, más que como una ocurrencia espontánea.

Nicki Minaj estuvo en el evento con Erika Kirk, una figura conocida en el partido republicano. (Getty Images)

El pasado político de Nicki Minaj

Lo que más ha llamado la atención es el contraste con el pasado. En años anteriores, Nicki Minaj se mostró crítica hacia Trump e incluso expresó inconformidades sobre algunas de sus políticas, alineándose más con discursos liberales durante administraciones previas.

Actualmente, la artista ha mostrado una inclinación hacia ideas conservadoras, incluyendo referencias a la religión y un discurso cada vez más favorable hacia figuras del partido republicano, un contexto que ayuda a entender por qué hoy se asume públicamente como fanática de Donald Trump.

La cantante continúa con su cuenta desactivada en Instagram. (Getty Images)

Este cambio es precisamente lo que ha generado críticas y debate entre sus seguidores, gran parte de ellos liberales.