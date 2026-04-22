“¿Por qué en Morena son tan vulgarmente cínicos”?: CEN del PAN respalda a Maru ante polémica por agentes de EU

El presidente del PAN, Jorge Romero, cerró filas con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de que el bloque oficialista en el Senado la llamara a comparecer para informar sobre el caso de los agentes de los Estados Unidos que se encontraban en la entidad.

Todo nuestro respaldo a nuestra gobernadora @MaruCampos_G. pic.twitter.com/TNA5S8wrP7 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 22, 2026

“Morena siendo Morena, ninguna sorpresa más, pero aquí sí decir dos cosas. Uno: El PAN respalda absolutamente a nuestra gobernadora Maru Campos, siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos”.

Y segundo: es responsabilidad de cualquier servidor público comparecer cuando se le llama. Siempre estaremos en el PAN a favor de comparecer. Pero la pregunta es: ¿Por qué Morena son tan vulgarmente cínicos?”, indicó Romero.

El panista explicó que su fuerza política ha pedido a los funcionarios federales que comparezcan por infinidad de temas para lo mismo que ahora Morena quiere en el caso de Chihuahua

“¿Y quienes han comparecido por la inseguridad, por el narcopacto, por el derrame en el Golfo?. Además de nadie y por no mencionar una lista casi infinita. Adelante, ya verán que se les va a revertir esa comparecencia, si es que se da”, puntualizó el líder del PAN.

Finalizó reiterando su apoyo a Maru Campos y a todos los hombres y mujeres del gran estado de Chihuahua