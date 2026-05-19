Por peatonalización se esperan nuevos estacionamientos; señala Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola dio a conocer que ante la posible peatonalización parcial de la calle Victoria no se afectará al comercio del centro, al contrario, es la oportunidad de dar más estacionamientos en el centro una oportunidad de emprender.

“Los estacionamientos de banquetas son utilizados por las personas que trabajan aquí y que si tu te fijas son los que traen engomado, los turistas no se estacionan ahí, o la gente que viene a comprar algo, más bien se busca estacionamiento”,

Asegura que se da una obligación a pagar estacionamiento, por el momento el centro no cuenta con suficientes espacios.

Al no tener esta alternativa es el momento de que se de el emprendimiento para nuevos sitios de estacionamiento para el barrio mágico.