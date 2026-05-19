Que la Ley determine si bloqueos organizados por panistas y su gobierno son ilegales o no; se comportaron peor que el PRI de los 80: Cuauhtémoc Estrada

Luego de que la dirigencia nacional de Morena anunció que interpondrá denuncias en contra de quienes ellos dicen “boicotearon” la marcha contra la gobernadora Maru Campos, el coordinador del Grupo Parlamentario morenista en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijo que el PAN se comportó peor que el PRI de los 80s, además, pidió que la Ley sea la que determine si esos bloqueos fueron ilegales o no.

“Me parece que el PAN por mucho tiempo se ha escudado en un Estado de derecho que pisotea, rompe cada vez que le conviene. Entonces el sábado violentó derechos fundamentales de las personas. ¿De cuáles personas? De las que venían a manifestarse de otros municipios a la marcha, sí, pero también de otras personas que no venían a eso. También de muchísimas personas que venían a otras cosas o que pasaban por la ciudad. También de otras personas que realizaban su actividad comercial. Porque no nomás nos pararon a nosotros, pararon a todo mundo. ¿Y por qué Acción Nacional, con funcionarios estatales, además identificados, documentados en esos bloqueos, tiene el derecho a romper la ley? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que la ley establezca, ¿a través de quién? A través de las instituciones que la misma ley precisa deben investigar y en su caso se encuentran responsabilidad sancionar”, dijo Estrada Sotelo.

“¿Por qué se asustan el día de hoy? ¿Por qué les causa escozor el que se establezca una denuncia por hechos?, los cuales son visibles y que son públicos para todo el mundo que los quiso ver. Ahí están. Están plenamente documentados. Entonces es lo que va a suceder. Dejemos que las autoridades y la ley determinen si lo que hicieron los panistas y su gobierno el día sábado es acorde a la ley o es contrario a la ley. Si es acorde a la Constitución o si violentó la Constitución”, agregó.

El coordinador morenista añadió que “a mí me parece que se han comportado realmente peor que el PRI de los 80 y de los 70. Es en lo que cayó Acción Nacional el día sábado. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que aplicarse la ley”.