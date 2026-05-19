Propone José Luis Villalobos reforma para fortalecer la educación inclusiva y la atención a la neurodivergencia Chihuahua

José Luis Villalobos García, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva y garantizar atención especializada para niñas, niños y adolescentes neurodivergentes en las escuelas de Chihuahua.

La propuesta contempla reformas a los artículos 31 y 51, así como la creación del artículo 56 Bis, para establecer la capacitación obligatoria del personal docente en materia de educación inclusiva, atención a la neurodivergencia y metodologías de enseñanza diferenciada. Además, plantea incorporar personal especializado en atención a la neurodivergencia en todas las instituciones de educación básica públicas y privadas del estado.

El legislador destacó que la verdadera inclusión educativa no debe limitarse únicamente al acceso físico de estudiantes a las aulas, sino que requiere transformar los métodos de enseñanza, adaptar los entornos escolares y eliminar barreras para el aprendizaje, permitiendo que cada estudiante reciba atención de acuerdo con sus necesidades particulares.

Villalobos García señaló que actualmente miles de niñas y niños viven con condiciones como Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH, dislexia y otros trastornos del neurodesarrollo, por lo que resulta urgente fortalecer las capacidades institucionales y brindar herramientas adecuadas al personal docente para garantizar una educación digna y equitativa.

La iniciativa también propone que estudiantes universitarios de áreas afines a la pedagogía, psicología y educación inclusiva puedan realizar su servicio social como auxiliares de apoyo educativo especializado, siempre bajo supervisión profesional, con el propósito de fortalecer la atención dentro de las escuelas y respaldar el trabajo de maestras y maestros frente a grupo.

Asimismo, el diputado priista reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia que participaron en la construcción de esta propuesta, buscando garantizar que las escuelas sean espacios incluyentes, seguros y preparados para atender la diversidad de capacidades y formas de aprendizaje.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de los diputados Roberto Arturo Medina Aguirre y Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, quienes avalaron esta propuesta enfocada en fortalecer la inclusión y garantizar mejores condiciones educativas para las infancias neurodivergentes en Chihuahua.

Finalmente, José Luis Villalobos afirmó que legislar en favor de la neurodivergencia representa una obligación para construir un sistema educativo más humano, empático y libre de discriminación, donde todas las niñas y niños tengan acceso a una educación de calidad, con igualdad de oportunidades y pleno respeto a sus derechos humanos.