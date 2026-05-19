Decían que era urgente la elección popular de jueces, ahora la quieren aplazar: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que un principio, quienes promovieron la reforma al Poder Judicial decían que era urgente renovar a todas las personas juzgadoras y ahora, buscan recorrer las elecciones al 2028.

“Nos vendieron la idea de que eso era urgentísimo y que tenía que ser a fuerza en el 25 o a más tarde en el 27 y luego quienes promovían esa idea, ahora dicen que mejor ya no y la verdad es que creo que quien nos deben una explicación son precisamente quienes han promovido estas reformas a la Constitución que terminan por no funcionar como ellos las imaginaban y luego andan viendo qué parche le ponen para tratar de contener lo que está sucediendo”.

Asimismo, señaló que mientras a nivel federal se busca posponer un año más las elecciones judiciales, en el Estado se llevó a cabo la renovación de todo del Poder Judicial local: “aquí en Chihuahua se hizo toda la reforma, atendimos al mandato constitucional y nosotros ya estamos procurando un buen mantenimiento y una buena relación con el Poder Judicial. En Chihuahua, generalmente hacemos las cosas de otra manera y las hacemos bien”.

Fue en días pasados cuando la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posiblidad de aplazar hasta el 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros para rediseñar los mecanismos de selección de candidatos y evitar la repetición de las fallas observadas en el proceso de 2025.