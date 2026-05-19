Planta de gas en el Bowí nunca le sirvió a chihuahuenses: Santiago tras decisión de cierre

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la planta de gas que se construyó en las instalaciones de la Terminal Norte del Bowí nunca fue rentable y ahora, con la renovación de la flotilla a unidades de diésel, se tomó la decisión de no seguir manteniendo un proyecto que le cuesta a las y los chihuahuenses.

“Pues yo creo que lo lógico es que debemos dejarla por la paz para que podamos no estar gastando dinero y esos recursos dirigirlos a donde más hacen falta”, expresó al señalar que debió haber existido una razón para que el quinquenio anterior haya decidido construir una planta de gas.

Fue en días pasados cuando la Operadora de Transporte Vivebús tomó la decisión de cerrar definitivamente la planta de gas compromido, luego de registrarse un déficit financiero acumulado de 39 millones de pesos, entre los años 2019 y 2024.