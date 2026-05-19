Logra diputada Argüelles permiso laboral por síntomas severos de menopausia y climaterio



La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, logró la aprobación de una reforma que permitirá a las trabajadoras del Gobierno del Estado de Chihuahua solicitar licencia con goce de sueldo cuando presenten síntomas severos derivados del climaterio o la menopausia.

En la lectura del dictamen, la legisladora indicó que con esta medida, Chihuahua da un paso importante para reconocer que estas etapas de la vida pueden generar malestares físicos y emocionales que, en algunos casos, impiden a las mujeres desempeñar sus actividades laborales con normalidad.

La reforma adiciona un párrafo al artículo 92 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua para establecer que las trabajadoras podrán ausentarse de sus labores con sueldo íntegro por el tiempo que determine el personal médico, siempre que exista un diagnóstico que acredite síntomas incapacitantes.

En este sentido, la congresista destacó que hasta ahora no existía una disposición específica que protegiera los derechos laborales de las mujeres que enfrentan sofocos intensos, insomnio, ansiedad, migrañas u otros síntomas relacionados con la menopausia y el climaterio.

Argüelles Díaz señaló que esta reforma busca visibilizar una realidad que viven miles de mujeres y garantizar que ninguna tenga que elegir entre cuidar su salud o conservar su salario.

“Durante muchos años la menopausia ha sido un tema ignorado. Hoy estamos reconociendo que las mujeres merecen comprensión, atención médica y condiciones laborales dignas”, expresó.

Aunque la Ley Estatal de Salud ya contempla la atención médica para esta etapa, el Congreso consideró necesario establecer de manera clara este derecho en la legislación laboral para las trabajadoras al servicio del Estado.

“Con la aprobación de esta iniciativa, damos un paso importante para garantizar este derecho a las mujeres que enfrentan síntomas severos de la menopausia y el climaterio. Seguiremos luchando para que se reconozca en todos los espacios laborales, avanzando en la construcción de entornos de trabajo más justos, dignos e incluyentes”, finalizó.