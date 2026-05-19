Se mantiene colaboración con FGR por hechos en El Pinal, señala Francisco Sáenz

Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho en la Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró que existe una estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las investigaciones que se siguen por los hechos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos.

Ello luego de que ayer martes, la FGR presentó avances de las indagatorias, indicando que además de las entrevistas que se realizaron a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrita a la Fiscalía de Chihuahua, también se llamó a los militares que habrían participado en el operativo.

En este sentido, Francisco Sáenz recordó que también la Fiscalía de Chihuahua investiga los hechos de El Pinal a tráves de una Unidad Especializada que encabeza la fiscal Wendy Chávez, quien dará a conocer información en el momento en que resulte oportuno.

“Yo creo que eso, como lo informábamos nosotros, hay una Unidad que es la que se encarga de llevar ese proceso desde la Fiscalía del Estado y es quien quien al final del día tiene comununicación. Yo le pudiera compartir que nosotros estamos en estrecha colaboración con la Fiscalía Genal de República, como lo hizo de su conocimiento la fiscal Wendy Chávez, para cualquier dirigencia que se requiere”.