Realiza SSPE revisión extraordinaria en CERESO No.8

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 8 de Guachochi, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y mantener la gobernabilidad al interior del sistema penitenciario estatal.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ha señalado que estos operativos forman parte de la estrategia permanente para garantizar el orden, prevenir riesgos y reforzar las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios de Chihuahua mediante trabajo coordinado entre instituciones.

Durante el despliegue participaron 50 elementos del Sistema Penitenciario Estatal y nueve elementos de DEFENSA, quienes realizaron recorridos e inspecciones en el módulo 1, pasillos, área de ingresos y talleres del penal ubicado en el municipio de Guachochi.

Como resultado del operativo, fueron revisadas 204 personas privadas de la libertad y 35 estancias, sin que se detectaran objetos prohibidos o artículos no permitidos.

La SSPE destacó que este tipo de revisiones extraordinarias se realizan de manera periódica para mantener la estabilidad, fortalecer los protocolos de seguridad y garantizar condiciones adecuadas al interior de los centros penitenciarios del estado.