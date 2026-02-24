Por lluvias intensas, Petroperú declara emergencia en suministro de gas en la zona sur

Lima. La empresa estatal Petroperú declaró este martes en emergencia el Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, la red que abastece de gas a la zona sur del país, debido a los daños ocasionados por lluvias torrenciales.

“Las intensas lluvias registradas en la zona sur han generado huaicos (aludes) que bloquearon varios tramos de la carretera Panamericana Sur, afectando el tránsito de los camiones cisterna que transportan gas natural licuado hacia Arequipa, Moquegua y Tacna, motivo por el cual se ha dispuesto (​​​…) declarar en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste”, informó la empresa en un comunicado.

El Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste es un red mixta de tuberías y camiones cisterna que distribuyen gas para uso doméstico e industrial.

Esta red, operada por Petroperú, nace en el departamento de Cusco y distribuye el gas natural licuado hacia los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, todos ubicados en la zona sur peruana.

Petroperú indicó que la declaratoria en emergencia del sistema apunta a que se tomen medidas extraordinarias para garantizar el suministro de gas; asimismo, detalló que la medida regirá hasta la normalización del tránsito en la Panamericana Sur y demás vías afectadas.