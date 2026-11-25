Propone reformar la ley para garantizar condiciones equitativas en las trayectorias científicas de las mujeres

La Dra. Teresa Viridiana Espinoza Molina, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, participó en el Parlamento de Mujeres 2026, donde presentó una propuesta para reformar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua para garantizar condiciones equitativas en las trayectorias científicas de las mujeres, con perspectiva de género y de cuidados.

Esta actividad la organizó el H. Congreso del Estado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres y promover soluciones desde el ámbito legislativo.

Cabe destacar que la también secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas fue seleccionada, junto con otras 33 mujeres de un universo de 79 postulaciones que se recibieron en favor de la igualdad, los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia.

En tribuna, la Dra. Espinoza Molina argumentó con cifras que calificó de preocupantes, las desigualdades que existen cuando una mujer debe elegir entre desarrollar una carrera científica o asumir las responsabilidades de cuidado

Por ello, en su iniciativa propuso evaluaciones que reconozcan las circunstancias personales, ampliaciones justificadas de plazos, programas de permanencia y reincorporación, apoyos para las responsabilidades de cuidado y mecanismos que permitan medir los avances.

“No se trata de disminuir el rigor científico ni de conceder privilegios. Se trata de garantizar que el mérito y el talento sean evaluados con justicia. Porque el talento de una mujer no desaparece cuando se convierte en madre. Su inteligencia no disminuye cuando cuida a alguien que la necesita y su capacidad de transformar el mundo no debería verse limitada por las responsabilidades que asume”, expresó.

Para la docente universitaria fue un gran orgullo representar a la facultad y a nuestra Alma Mater en este Parlamento. A lo largo su trayectoria en la universidad ha visto de cerca cuánto talento hay entre las mujeres que hacen ciencia y cuánto esfuerzo les exige sostener su carrera profesional cuando gran parte del cuidado recae sobre ellas.

“Como madre, docente y profesionista, sé lo que significa seguir abriéndote camino en la ciencia mientras sostienes un hogar y cuidas a quienes dependen de ti. Considero que ninguna niña que hoy sueña con ser científica debería tener que elegir entre cuidar a quienes ama y alcanzar todo aquello de lo que es capaz”.

Cabe señalar que las seleccionadas recibieron una placa conmemorativa y un estímulo económico de tres mil pesos, como reconocimiento a su participación en este espacio de expresión y representación de las mujeres.