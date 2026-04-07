Por decreto, Sheinbaum va por Sistema Universal de Salud a partir del 1 de enero de 2027

Este mes, el gobierno federal iniciará con la credencialización de los ciudadanos para acceder al servicio universal de salud. En la mañanera se informó que la credencial se convertirá en una identificación oficial, al nivel de la de elector o el pasaporte.

El registro iniciará con los mexicanos mayores de 85 años —y sus acompañantes a los módulos—, del 13 al 30 de abril. La ubicación del sitio de registro se puede consultar en la página de la Secretaría Bienestar: gob.mx/bienestar, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, informó la titular de esa dependencia, Ariadna Montiel.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que éste es el primer paso para la universalización de los servicios de salud sobre todo en las 24 entidades que opera el IMSS-Bienestar.

Para ello, entre hoy y mañana se emitirá un decreto presidencial que creará este esquema, en el que se incluirán todos los sistemas de salud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSS-Bienestar.

La mandataria indicó que el objetivo es que cualquier persona, sin importar a qué institución de salud tenga derechohabiencia, pueda ser atendida en cualquier hospital, recibir medicamentos, estudios, diagnósticos, entre otros.

“El objetivo es que, cuando dejemos el gobierno, cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Si es derechohabiente del IMSS, que pueda ir al IMSS-Bienestar o al Issste. Se hará eficiente el sistema con esto, se pueden compartir servicios. Es un paso histórico que estamos dando”.

La jefa del Ejecutivo planteó que los primeros “beneficios” de este esquema se comenzarán a notar a partir del enero de 2027.

En tanto, la secretaria Montiel afirmó que en el primer registro para obtener la credencial se registren 2 millones de mexicanos.