Por cuarta vez en el año, CAMe activa contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Ciudad de México. Por cuarta ocasión en lo que va del año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México.

A las 16:00 horas del hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 159 ppb en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México, como consecuencia del sistema anticiclónico, viento débil, poca nubosidad y temperaturas mayores a los 28 grados, condiciones que favorecieron concentraciones de ozono en el rango de Muy Mala calidad del aire.

Por ello, este miércoles de 5 de la mañana a 10 de la noche se suspende la circulación de vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, y con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Para las unidades de reparto de gas LP habrá una restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex.

Entre las medidas y recomendaciones para la población están evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares; evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

En cuanto a la reducción de emisiones, recomendó evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes; recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Para la Industria federal y local habrá reducciones en las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán el 40 por ciento de sus emisiones de precursores de ozono, además deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COV.

La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75 por ciento de su capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.

Reducción del 30 por ciento del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” en Tula, Hidalgo.

Además de suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.