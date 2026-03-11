Por cuarta ocasión consecutiva, recibe ICHITAIP el Premio Internacional OX a su portal web

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) recibió en manos del Comisionado Presidente, Sergio Rafael Facio Guzmán, por cuarto año consecutivo, el Premio Internacional OX que se otorga a los portales web de calidad y que refleja el resultado del esfuerzo realizado en conjunto por la Presidencia del Órgano Garante, la Coordinación de Comunicación y Difusión Social, la Subcoordinación de Sistemas y otras áreas que han colaborado en el fortalecimiento de la presencia digital de la institución.

Este reconocimiento es resultado del proceso de rediseño y mejora continua del portal institucional iniciado en 2020, así como de los ajustes implementados en los contenidos a partir de 2024. Dichos cambios han sido preparados minuciosamente con el objetivo de ofrecer a los visitantes del sitio —ciudadanos, servidores públicos, estudiantes y público en general— información clara, de fácil localización y presentada de manera accesible y objetiva.

El Premio Internacional OX se otorga anualmente a un selecto grupo de sitios web, principalmente de organizaciones y entidades gubernamentales, que cumplen con diversos criterios de calidad, entre los que destacan la claridad en la información, el equilibrio en los elementos gráficos, la velocidad de carga, la accesibilidad y el diseño responsivo.

La ceremonia de entrega del reconocimiento se llevó a cabo el viernes 6 de marzo de 2026, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua recibió el galardón acompañado por Alexandro Sandoval Loya, Subcoordinador de Sistemas del ICHITAIP.