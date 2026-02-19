Por concluir extinción de dominio en bienes de Aras, listo el avalúo

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno indicó que está próximo a concluir el proceso de extinción de dominio para los bienes asegurados a la empresa Aras Investment Business Group.

Asimismo, dijo que ya se realizó el avalúo de los bienes y que pronto se tendrán resultados en el proceso de reparación del daño para las víctimas.

César Jáuregui mencionó que semanalmente se sostienen reuniones con los representantes legales de las víctimas para darles a conocer los avances en el cumplimiento de la sentencias.

Reiteró que no existe un mal uso de los bienes asegurados y que existen algunos que están bajo arrendamiento, destinando el recurso al Fondo de Reparación del Daño para las Víctimas.