Le ejecutan orden de aprehensión por robo con violencia a transeúnte y a local comercial

Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal cumplimentaron junto a agentes de la Fiscalía una orden de aprehensión en contra de Josbany Armando L. G., quien había sido detenido por su presunta participación en dos robos con violencia registrados en la ciudad.

La acción de los municipales deriva de un robo cometido el pasado 26 de febrero de 2026, cuando una mujer fue despojada de sus pertenencias al salir de su domicilio. Mediante entrevistas, trabajo de campo y seguimiento de indicios, se logró identificar al probable responsable y aportar la información correspondiente a la Fiscalía General del Estado.

Como resultado de las diligencias ministeriales y judiciales, se obtuvo la orden de aprehensión bajo la causa penal 1280/2026.

Asimismo, el detenido también aparece relacionado con un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial denominado “Six Papigochi”, ocurrido el 20 de febrero del presente año.

La orden de aprehensión fue ejecutada el 19 de mayo de 2026 en las instalaciones del Centro de Detención Zona Norte.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades investigadoras para combatir los delitos patrimoniales y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.