Doble choque sobre avenida Tecnológico

La mañana de este miércoles se registraron dos choques en un solo evento; el primero ocurrió cuando le ceden el paso el conductor de un vehiculo Nissan Sentra a una patrulla de la Policía Municipal con número económico PA- 1593, qué al circular sobre la avenida Tecnológico en sentido de sur a norte y le ceden el paso para retornarse sobre la misma avenida a la altura de la avenida Los Arcos en sentido opuesto cuando el conductor de un vehículo Nissan March impacta a la patrulla de costado proyectando al sentra contra la patrulla posteriormente debido al primer choque, la conductora de un vehículo Dodge Attitude impacta en la parte trasera al vehículo March. En este accidente, afortunadamente no hubo personas lesionadas; haciéndose cargo del accidente elementos de la Policía Vial.