Pide Maru a Sheinbaum respetar presunción de inocencia tras acusarla de permitir ingreso de la CIA, a Rocha Moya lo cuida

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no respetó el principio de presunción de inocencia al asegurar que ella sabía de la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, mientras que a Rubén Rocha Moya se le defiende de las acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“A él hay que cuidarlo con algodones porque él no ha hecho nada y si vamos a Culiacán y no podemos salir después de las 4 de la tarde es porque no quisimos salir, no es porque haya algún peligro por el narcotráfico o los cárteles del crimen organizado”.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, reiteró que, sin intención de faltarle al respeto a la presidenta de la República, ella debería presentar pruebas para poder asegurar que el Gobierno de Chihuahua sabía de la presencia de agentes extranjeros.

Maru Campos recordó que existen investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en El Pinal, municipio de Morelos, sin embargo, aseveró que ella no tenía conocimiento de que en dicho operativo o en cualquier lugar de la entidad, hubiese presencia de agentes extranjeros.