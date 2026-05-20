Sugiere PRI al PAN “esperar” para realizar marcha en apoyo a Maru: “todavía hay cosas por pasar y el enojo de Morena es mucho”

Luego de que la dirigencia estatal del PAN anunciara que analizan si realizan o no una marcha en apoyo a la gobernadora Maru Campos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alex Domínguez, sugirió al panismo “esperar”, pues todavía pudieran pasar “cosas” en el ámbito nacional, además de que el “enojo” por parte de los morenistas es “mucho”, pues fracasaron en su marcha contra la jefa del Ejecutivo chihuahuense.

“Hay que esperar, hay que esperar las reacciones que tengan quienes están en el oficialismo, yo me esperaría un tiempo, no lo haría de manera inmediata de ser necesario, porque creo que todavía hay cosas por pasar y la estrategia de persecución del gobierno federal es mucha, la desesperación y el enojo es mucho, porque no les salió la marcha como querían, porque la soberbia institucional que los caracteriza les empañó la organización de la marcha, entonces yo me esperaría”, destacó Domínguez.

Asimismo, el dirigente priista añadió que “esperaría primero a que definan si se organizan, segundo, si nos invitan o no nos invitan, si consideran que la presencia de PRI es importante, y tercero, sería un tema que va a tener que conectar con nuestra dirigencia nacional, la pertinencia de participar en una marcha en ese sentido. Porque una cosa es defender la legalidad de los actos, una cosa es defender la no persecución de actores políticos y otra cosa es defender a una persona”.

Alex Domínguez volvió a reiterar que “nosotros estamos convencidos que no se debe de perseguir a los opositores. Estamos convencidos que se debe de combatir el crimen organizado. Estamos convencidos que la acción de destrucción del narcolaboratorio que se propició encabezando las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua es positiva. Pero bueno, nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolle esta dinámica. Yo en lo particular, de manera estratégica me esperaría, cuidaría lo legal y lo jurídico para después hacer algo y convocar a la defensa de Chihuahua”.