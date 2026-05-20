“¿Quién está cobrando estas pensiones?”: PRI denuncia irregularidades en trámites y entregas de tarjetas del Bienestar

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI en Chihuahua capital, Pedro Beristáin, denunció el caso de Martina Barrón, una adulta mayor que desde el 2021 tramitó su tarjeta del Bienestar para poder recibir la pensión universal que se les entrega a las personas mayores de 65 años de edad, sin embargo, la dependencia federal encargada de tramitar y entregar dichas tarjetas, se la ha negado.

“Allá afuera hay cientos, si no es que miles de adultos mayores en todo el territorio estatal y nacional no les han entregado su pensión. Fíjense, Martina tiene prácticamente desde la primera vez que hizo su trámite, 72 meses esperando que le llegue la pensión. Estamos hablando de una cantidad cerca de los 230 mil pesos que a Martina no se le han entregado”, informó Beristáin.

El dirigente priista agregó que como “Martina hay miles de personas, miles de adultos mayores que no tienen el apoyo que lo que se les ha extraviado en la tarjeta, pues incluso a Martina le dijeron en su momento que su caso especial era una tarjeta extraviada, junto con otro paquete de tarjetas. Esto quiere decir que evidentemente en la ciudad de Chihuahua hay más adultos mayores como Martina que no le ha llegado su pensión, y la pregunta que nos hacemos, evidentemente ustedes lo sabrán, ya lo hemos denunciado anteriormente, pues es si realmente esta tarjeta está extraviada o si un funcionario de Bienestar está cobrando la pensión de Martina y de otros adultos mayores”.

“El llamado entonces es hacerle justicia a Martina, que nos ayuden a que su caso sea visible, que después de años Martina sigue sin recibir su pensión”, especificó Pedro Beristáin.

Asimismo, el dirigente estatal del

PRI y diputado federal, Alex Domínguez, informó que esta situación de las tarjetas del Bienestar será llevada a la Cámara de Diputados “para que se les haga una revisión muy puntual del estatus que guardan las tarjetas del Bienestar que se tramitaron”.